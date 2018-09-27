Разведка США планирует опубликовать показания окружения Трампа по «российскому делу»

Комитет по разведке палаты представителей США в пятницу решит, публиковать ли тысячу страниц показаний окружения президента США Дональда Трампа по «российскому делу».

Данные якобы получены в ходе расследования вменяемого России «вмешательства в выборы в США».

По данным комитета, речь идет о собранных в ходе проведенного комитетом расследования показаниях 53 человек. В том числе сына Трампа,генпрокурора Джеффа Сешнса, бывшего директора национальной разведки Дэна Коутса и других.