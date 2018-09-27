Более 400 человек воспользовались гумкоридором из Идлиба - Минобороны РФ

За прошедшие сутки гумкридором Абу-эд-Духур из Идлибской зоны деэскалации, организованным российскими военными, воспользовалось 404 человека, из которых 152 - ребенка. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

При всем при этом в Идлибе боевики, несмотря на режим прекращения боевых действий, продолжают наносить удары по жилым кварталам и позициям сирийских войск. Так, за последние сутки были зафиксированы 13 обстрелов населенных пунктов провиниции Латакия, а также районов города Алеппо.

Кроме того, по словам российского генерал-лейтенанта, в стране продолжается оказание гумпомощи пострадавшим районам Сирии. Так, например, сегодня офицеры российского Центра раздали 450 проднаборов в одном из населенных пунктов в провинции Алеппо.