В МИД Британии раскрыли детали «встречи с Лавровым», несмотря на опровержение делегации РФ

Глава британского МИД Джереми Хант в интервью Sky News подробно рассказал о якобы проведенной встрече и даже ее деталях. При этом, в российской делегации заявили, что никаких переговоров не было.

В интервью Хант в довольно жесткой форме по отношению к России утверждает, что переговоры касались применения в Солсбери химоружия, а также что к этому причастна Москва. Также Хант заявил, что сделал некое «послание России».

Sky News: Как прошла ваша встреча с Сергеем Лавровым?

Джереми Хант: Я бы описал ее выражением из дипломатической практики: "откровенный обмен мнениями". Это было достаточно жестко, поскольку со стороны России неприемлемо инструктировать агентов ГРУ использовать химическое оружие на британской почве. Это очень значимый вопрос, поскольку он касается не только двусторонних отношений, но международных норм, запрещающих применение химического оружия, которые меняются в последнее время. Мы видели применение химического оружия сирийским режимом и недавний инцидент с тем, как Россия применила это оружие на улицах Британии. Если бы такое применение химического оружия стало нормой, для мира это был бы огромный шаг назад. Поэтому наше послание России – очень прямое.

Sky News: Так что вы сказали Лаврову?

Джереми Хант: Я сказал, что такие страны, как Россия и Британия, должны вместе работать над тем, чтобы сделать мир безопасным. И если одна из этих сторон направляет своих офицеров, которые используют химическое оружие на улице другой страны, этого не даст положительного результата. Это, безусловно, влияет на отношения между нашими двумя странами. Речи о войне, конечно же, не идет. Россия имеет огромное влияние в мире, и мы хотим, чтобы они выступали на стороне добра, как это делает Британия. Мне кажется, что сейчас такие лидеры, как Асад, задаются вопросом, можно ли безнаказанно использовать химическое оружие? Британия говорит «нет». Мы стоим во главе международной коалиции, которая говорит, что любой, кто пойдет этим путем, увидит, что цена велика.

Ранее в делегации РФ опровергли слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым. Российские дипломаты утверждают, что никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было.

На самом деле утром 27 сентября состоялся лишь рабочий завтрак, на котором присутствовали представители постоянной пятерки Совета Безопасности ООН и генеральный секретарь Организации. В ходе мероприятия стороны обменивались мнениями.