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Эксперт разъяснил ситуацию с костюмами Трампа и Порошенко

Екатерина Масло
21:39 27.09.2018
По мнению эксперта, украинский президент попытался произвести впечатление на американского коллегу.
Эксперт разъяснил ситуацию с костюмами Трампа и Порошенко
Фото: Svyatoslav Tsegolko, twitter

Президент Украины Петр Порошенко хотел произвести впечатление на своего американского коллегу Дональда Трампа. Именно по этой причине он решил одеться также, как и глава Белого дома. Об этом заявил заместитель руководителя Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе, сообщила газета «Известия».

По его словам, красный галстук – характерная черта американского гардероба, а сам Дональд Трамп особенно их любит.

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Это попытка сделать ему приятно», - рассказал он.

Он отметил, что Порошенко пытается быть похожим на президента США, что ,по мнению украинского лидера, должно льстить Трампу.

Однако пользователей Интернета ситуация рассмешило желание Порошенко подражать Трампу. Президентов сравнили с героями детского мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве».  

Ранее Порошенко и Трамп пришли на обед в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в одинаковых костюмах и галстуках. Пресс-секретарь украинского лидера прокомментировал публикацию сообщением о том, что «даже дресс-код символизирует единство позиций», однако у пользователей Сети это вызвало юмористическую реакцию.

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