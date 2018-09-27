Машины российских дипломатов в Киеве облили нечистотами

Неизвестные облили нечистотами и повредили автомобили российских дипломатов в Киеве.

В связи с этим посольство России направило ноту протеста в МИД Украины. Об этом рассказали в пресс-службе дипломатического представительства.

В дипмиссии уточнили, что машины облили нечистотами и краской и сделали оскорбительные надписи. Также у машин проколоты колеса и отсутствуют номерные знаки.