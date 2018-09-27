Басков оказался замешан в крупную финансовую пирамиду

Российский певец Николай Басков покупал криптовалюту «Кэшбери». Оказывается, он не знал о проблемах финансовой организации. Об этом он рассказал телеканалу «360».

«Я не знал ни о каких махинациях и сам являюсь вкладчиком. Сейчас мне надо разобраться с этим», - рассказал Басков.

Басков не уточнил сумму, которой он рискует. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно разобраться.

Ранее ЦБ выявил финансовую пирамиду в компании «Кэшбери».Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД данные о «Кэшбери». По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, компания развернула свою деятельность во многих регионах.