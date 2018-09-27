Суд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян. Ранее следствие просило изменить меру пресечения для сестер.

«Ходатайство следственных органов удовлетворить», — сказал судья.

В четверг, 27 сентября, суд Москвы отпустил из СИЗО сначала среднюю, затем младшую и старшую из сестер Хачатурян. Меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

Так, сестрам запрещено ночью покидать место проживания, общаться с кем-либо, кроме следователя и родных, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.