В МВД разъяснили новые правила регистрации транспортных средств

МВД РФ с 6 октября 2018 года вводит новые правила регистрации транспортных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно новым правилам, теперь можно зарегистрировать автомобиль с электронным паспортом транспортного средства в подразделении ГИБДД.

Волк отметила, что теперь заявители сами определяют предпочтительный тип паспорта транспортного средства.

Кроме того, срок хранения госзнаков увеличивается с 180 до 360 суток по заявлениям собственников машины.

Также новые правила регулируют и упрощают порядок внесения информации о замененном двигателе автомобиля. Теперь нужно представить машину на осмотр, и по его результатам данные о номере двигателя внесут в информационные системы Госавтоинспекции и паспорт транспортного средства.

По словам Волк, главное, чтобы замененный двигатель был таким же, что и ранее установленный на транспортном средстве, не находился в розыске и был с оригинальной маркировкой.

Официальный представитель МВД добавила, что был уточнен порядок выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые автомобили, расширили перечень документов, которые подтверждают утилизацию транспортного средства и которые являются основанием к проведению соответствующего регистрационного действия.

Ранее стало известно о том, что появились новые требования к регистрации автомобилей. МВД РФ упростило процедуру постановки автомобилей на учет. В частности, речь идет о машинах с замененным двигателем. Кроме того, вводится понятие электронного паспорта транспортного средства.