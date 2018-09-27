В Петербурге дорожные рабочие перепарковали мешающий им автомобиль при помощи грейдера

В Петербурге дорожные рабочие, не дожидаясь эвакуатора, самостоятельно передвинули мешавший им автомобиль грейдером.

На записях с камер видеонаблюдения, установленных на месте произошедшего, отчетливо видно, как с одной стороны грейдер подхватывает авто и оттаскивает от места укладки асфальта, а с другой совсем не бережно машину подталкивает каток. Потом рабочие вручную пытаются сдвинуть машину с места, с силой раскачивая ее при этом в разные стороны. В итоге, автомобиль всё же передвинули, причем, в пешеходную зону. И там же оставили. Видимо, для того, чтобы помимо поврежденной иномарки удивить ее владельца еще и штрафом за неправильную парковку.