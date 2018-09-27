В Польше заявили, что не планируют полностью отказаться от российского газа

Посол Польши в России Влодзимжек Марчиняк заявил, что страна не планирует полностью отказаться от закупок российского газа. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Мы не намерены отказываться от покупки российского газа полностью — мы стремимся к тому, чтобы Россия продавала газ как можно дешевле», - рассказал он.

По его словам, именно поэтому республика расширяет свои поставки.

Ранее Польша передумала отказываться от поставок газа из России. Правительство Польши планировало заменить российский газ за счет его импорта из США или Норвегии. Посол Польши в России заявил, что главный вопрос заключается не в том, чтобы полностью отказаться от российского газа, а в том, чтобы от него «не зависеть».