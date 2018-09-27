Суд освободил из СИЗО младшую сестру Хачатурян

Суд в Москве отпустил из СИЗО младшую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Марии Хачатурян также заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Ранее суд изменил на более мягкую меру пресечения средней из трех сестер Ангелине Хачатурян.

Суд запретил ей покидать место проживания в ночное время, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родных, а также пользоваться интернетом и мобильной связью. Также ей запрещено общение с сестрами.

«Это не домашний арест. Это просто новая мера пресечения, она недавно была введена. Из ограничений – запрет общаться с определенными лицами, не общаться через СМИ, не общаться по телефону, интернету и выходить на улицу в определенное время – с 21.00 до 7 утра. Я оцениваю такое решение суда как положительное. Установлено, что в отношении девочек осуществлялось преступление», - рассказал в интервью «Звезде» адвокат Алексей Паршин.

Тело Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями было найдено 27 июля этого года в подъезде его дома в Москве на Алтуфьевском шоссе. Как установило следствие, 57-летний глава семейства погиб от рук собственных дочерей.