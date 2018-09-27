В Кремле прокомментировали информацию о «Боширове-Чепиге»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы обнаруженном сходстве Руслана Баширова с полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

«Путин располагает информацией о том, что Боширов и Петров являются гражданскими лицами, такая информация была ему предоставлена», - сказал журналистам Песков.

Ранее исследовательской группе Bellingcat якобы удалось обнаружить человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Группа утверждала, что Анатолий Чепига якобы полковник ГРУ и Герой России. Bellingcat якобы нашла доказательства того, что Боширов и Чепига - один и тот же человек, основываясь на данных системы «Российский паспорт» и старых архивных фотографиях.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Марии Захарова назвала информацию вбросом и отвлечением внимания от того, что произошло в Солсбери на самом деле.