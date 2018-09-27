Путин прибыл в Душанбе

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе для участия в заседании Совета глав стран СНГ.

Рабочую поездку в Таджикистан президент начнет с участия в неформальном обеде и ряде двусторонних встреч.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в Таджикистане у Владимира Путина может пройти короткая встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном.