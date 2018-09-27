Голикова ответила на слова Кудрина о высоком уровне бедности в РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об оценке уровня бедности населения. По ее словам, такие данные относятся к прошлому году. В этом году тенденции изменились.

«К 2018 году показатели бедности были достаточно высокие, и ровно поэтому и в послании президента, и в указе президента от мая 2018 года снижение бедности в два раза было обозначено как национальная цель страны», — сказала Голикова.

Ранее Кудрин заявил, что уровень бедности в стране по-прежнему высок.