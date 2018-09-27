В рассекреченном бункере МИД открыли музей

В Москве в рассекреченном бункере МИД появился новый музей современной фортификации, который расположился на глубине 45 метров. На протяжении почти полувека там находился архив министерства. Доступ в это подземелье был у единиц, сейчас же многотонные железные двери распахнуты для всех. Можно пройтись по лабиринтам бункера, увидеть спецоборудование и системы жизнеобеспечения 1960-1980-х годов, предназначавшиеся на случай войны.

Этот бункер создавали как раз на пике гонки вооружений, в 1950-е годы. Все, что осталось от прежних хозяев, говорит о том, что готовились здесь к самому страшному: костюмы радиационной, биологической и химической защиты, противогазы, дозиметры, а также диафильмы, рассказывающие о видах бомб и способах эвакуации.

«На случай экстренной эвакуации здесь выход. Он ведет в тоннель метро. Известно, что отсюда можно пройти к станциям "Павелецкая" и "Новокузнецкая" кольцевой и зеленой линий», - рассказал экскурсовод Дмитрий Юрков.

Именно через этот выход сюда в конце 1990-х и пробрались первые посетители - диггеры.

«Спускаясь туда, конечно, мы когда-то, в конце 1990-х годов, прикасались к неизвестному. В основном на такие объекты мы попадали через метрополитен. С метрополитеном они были связаны, у них общая система коммуникации», - рассказал диггер Дмитрий Давыдов.

Конечно, нелегалы попали туда уже после того, как бункер покинули сотрудники и документы МИД из-за влаги. Раньше в подземном хранилище работала система климат-контроля, но в конце 1990-х годов герметичность нарушилась, и вода проникла в бункер. Документы тут же вывезли и начали делать ремонт, который через некоторое время был заброшен.