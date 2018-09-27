Лавров призвал к отказу от односторонних санкций против КНДР
Министр отметил, что обещание Пхеньяна закрыть ядерные объекты вселяет надежду на стабилизацию обстановки в регионе.
Фото: Reiner Zensenimago stock&people, Globallookpress
Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания СБ ООН предложил подумать о системе гарантий безопасности КНДР и отказаться от односторонних санкций.
«Односторонние санкции США и других стран в отношении КНДР противоречат нормам и правилам международной торговли, от этого надо отказаться», - сказал Лавров.
Министр отметил, что обещание Пхеньяна закрыть ядерные объекты вселяет надежду на стабилизацию обстановки в регионе. Удалось достичь значительного прогресса в урегулировании на Корейском полуострове, там значительно снизился уровень напряженности.