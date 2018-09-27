Одна из сестер Хачатурян вышла из СИЗО

Басманный суд Москвы отпустил из следственного изолятора среднюю из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Ранее ходатайство об изменении меры преченения подозреваемым в жестокой расправе направило следствие. Формулировка - изменение меры пресечения с ареста на запрет определенных действий в отношении всех трех сестер. Что кроется за этим термином, введенным в УПК недавно, следствие не уточнило.

Ангелина Хачатурян будет находиться дома до 28 декабря. Девушке запрещено встречаться с журналистами, давать какие-либо интервью на тему следствия. Под запретом Интернет, общение с сестрами и выходы на улицу после 19:00. Телефоном Ангелине пользоваться тоже запрещено, за исключением связи со следователем.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено в подъезде его дома на Алтуфьевском шоссе 27 июля этого года. Мужчину буквально изрезали ножами. Вскоре удалось установить, что 57-летний глава семейства погиб от рук собственных дочерей.

Возможной причиной расправы стала жестокость отца.