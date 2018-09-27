За последние четыре года раскольники захватили 50 храмов Московского патриархата на Украине

Религиозный конфликт на Украине обостряется. Раскольники массово захватывают храмы Московского патриархата. Только с мая по август совершено шесть нападений, а всего за последние четыре года было захвачено 50 церквей. Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Раскольники даже планируют захватить Киево-Печерскую лавру.

Эта религиозная война разворачивается не без политического подтекста. Власти страны пытаются добиться независимости для некоей единой украинской церкви, которой пока даже не существует. Единственной признанной в православном мире там остается церковь Московского патриархата. Между тем ее главу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия фактически объявили врагом государства и внесли в базу сайта «Миротворец», где обычно публикуют данные тех людей, которых считают сепаратистами и агентами Кремля.