Это великое дело - Павел Гусев о строительстве главного храма ВС РФ

В подмосковном парке «Патриот» все готово к началу строительства главного храма ВС РФ. В основание собора уже заложен первый камень. Инициатива возведения единого храмового комплекса принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

По задумке, храм станет местом притяжения для всех, ведь на его территории будет находиться современный музейно-выставочный комплекс, в котором представят историческую летопись русских воинов, во все времена встававших на защиту Отечества. Текущие вопросы по ходу строительства будет решать благотворительный фонд «Воскресенье».

Инициатива Сергея Шойгу нашла отклик в сердцах многих. Журналисты и артисты, сами военные и просто неравнодушные люди выражают свою поддержку. Один из таких - председатель Общественного совета при Министерстве обороны РФ Павел Гусев.

«Строительство главного храма ВС РФ - это величайшее событие для вооруженных сил и для всего гражданского общества. Это великое дело. Эта инициатива министра обороны Сергея Шойгу была принята президентом Российской Федерации, поддержана патриархом, и это стало основой для закладки первого камня храма, который в ближайшие месяцы, а может, и совсем скоро будет стоять в Военно-патриотическом парке "Патриот".

Для очень многих военных, людей, которые отдают вооруженным силам все, для гражданского общества храм станет основой объединения. Там мы сможем помянуть тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, вспомнить о тех, кто отдает сегодня свою жизнь, защищая наше Отечество. Этот храм будет и для тех, кто сегодня служит и здравствует. Они должны понимать, что Святой Дух всегда с ними», - рассказал Гусев.

Если вы хотите поддержать строительство храма, но не знаете, как это сделать, то всю информацию можно найти на нашем сайте. Реквизиты, необходимые для перечисления добровольных пожертвований указаны здесь.