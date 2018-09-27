Британские ученые предложили продавать алкоголь по рецепту

Вероятно, уже в скором будущем купить алкоголь можно будет только по рецепту, да еще и человека, употребляющего спиртное, официально признают наркоманом. По крайней мере, с такой инициативой выступили ученые Кембриджского университета. Результаты их исследования опубликованы на портале BMJ.

Они подсчитали, что от злоупотребления спиртным в год умирает больше трех миллионов человек. Это гораздо больше, чем от запрещенных веществ или табака. Причем, по статистике, смертность от алкоголя выше в тех странах, где он дешевле.