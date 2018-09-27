Кличко в шортах отрепетировал песню The Beatles перед заседанием Рады

Мэр Киева Виталий Кличко сыграл на гитаре и спел песню The Beatles «Let It Be». Видеозапись он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Друзья! Киев готовится к тому, чтобы принять большое спортивное мероприятие. Первого октября состоится открытие 56-го Всемирного боксерского совета, который впервые пройдет в Украине, в то время как конгресс запланировал не только рабочие встречи. И встречи с фанатами бокса, посещение детского дома, автограф-сессия звезды, благотворительный аукцион. Также мы готовимся к шоу талантов. Мне выпало спеть с президентом конгресса Маурисио Сулейманом, готовлюсь, у меня была вторая репетиция», - написал Кличко.

За шесть часов видео набрало 15 тысяч просмотров.