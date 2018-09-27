В Киеве на месте Ленина появилась голубая рука

В центре Киева на месте снесенного памятника Ленину появился новый постамент в виде огромной голубой правой ладони, устремленной вверх.

Как утверждают авторы проекта под названием Middle Way («Золотая середина»), установленная на бульваре Тараса Шевченко рука является арт-объектом и будет находиться там временно, пишет УНИАН.

Постамент создал румынский скульптор Богдан Раци. По словам автора скульптуры, она символизирует дружбу и взаимопонимание.

Украинцы в соцсетях называют новый арт-объект рукой смурфика, предлогом для того, чтобы не давать отопление в дома граждан, рукой, просящей милостыню и т. д.