С видом на Землю: появилось первое видео с поверхности астероида

Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало первые кадры с астероида Рюгу.

Видео появилась в Twitter агентства. Фотографии и запись прислал японский ровер 1В, который был запущен с зонда «Хаябуса-2». На кадрах запечатлена усыпанная камнями поверхность.

Запись уже набрала почти 50 тысяч просмотров за несколько часов.