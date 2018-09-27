С видом на Землю: появилось первое видео с поверхности астероида
Потрясающе красивое видео опубликовано в Twitter японского аэрокосмического агентства.
Видео: Twitter, haya2_jaxa
Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало первые кадры с астероида Рюгу.
Видео появилась в Twitter агентства. Фотографии и запись прислал японский ровер 1В, который был запущен с зонда «Хаябуса-2». На кадрах запечатлена усыпанная камнями поверхность.
Запись уже набрала почти 50 тысяч просмотров за несколько часов.