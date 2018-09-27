Мать главаря банды из Кущевки Цапка досрочно вышла на свободу

Суд досрочно освободил мать покойного лидера банды из Кущевки Сергея Цапка Надежду, осужденную на 7,5 года лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС на ссылкой на Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

По словам представителя суда, Надежда Цапок обратилась в суд с ходатайством пересчитать срок лишения свободы в связи с изменениями в законодательстве.

Летом 2016 года суд приговорил Надежду Цапок по делу об особо крупном мошенничестве к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Две ее сообщницы, Надежда Гряник и Екатерина Стукало, получили 3 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев соответственно. Последней была предоставлена отсрочка отбывания срока лишения свободы до достижения детьми 14-летнего возраста.

По версии следствия, Цапок со своими сообщницами подделывала документы о праве собственности на земельные участки, в результате чего у нее оказалось более 90 гектаров земли. В связи с этим Кущевскому району был причинен ущерб в размере более трех миллионов рублей.

Надежда Цапок являлась фигуранткой и другого дела. В 2014 году суд приговорил ее к 6,5 года заключения также за мошенничество. Еще ранее женщину осудили на три года тюрьмы за незаконное получение субсидий на 15 миллионов рублей.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевской с 1998 по 2010 год. По данным СК, преступники совершили 19 убийств. В 2013 году Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, в 2014 году он скончался в СИЗО от инсульта.