Западная коалиция отчиталась о количестве убитых мирных жителей Сирии и Ирака

Одна тысяча сто четырнадцать жителей Сирии и Ирака. Именно столько человек погибли от ударов западной коалиции во главе с США. Это данные за последние четыре года. Западные военные не скрывают, что обнародованные ими цифры - это лишь точно подтвержденные жертвы. Но, возможно, погибших в результате авианалетов значительно больше.

Проамериканская коалиция проводит операцию «Непоколебимая решимость» по борьбе с террористами. С 2014 года, как утверждают западные генералы, они нанесли по объектам экстремистов в Сирии и Ираке более 30 тысяч ударов.