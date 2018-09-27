В США признали невозможность применения к России более жестких санкций

В докладе помощника министра финансов страны Маршалла Биллингсли говорится, что Соединенные Штаты не могут применить против России такие же санкции, как против Северной Кореи или Ирана, поскольку российская экономика гораздо масштабнее и лучше интегрирована в международную финансовую систему и торговлю. Документ опубликован на сайте Минфина США.

В нем также говорится, что КНДР и Иран десятилетиями были почти полностью изолированы от глобальной финансовой системы. Подчеркивается, что США учитывают это и применяют инструменты так, чтобы оказать максимальное давление на Россию, но свести к минимуму побочные эффекты для Соединенных Штатов, их партнеров и мировой экономики.

Биллингсли привел пример санкций в отношении российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, чьи компании связаны с мировым рынком, но личный капитал уменьшился на несколько миллиардов долларов.

Помощник министра уточнил, что с января 2017 года администрация ввела санкции против 232 физических и юридических лиц в России.

Американские санкции в отношении КНДР и Ирана более жесткие и направлены в основном против всего государства. Например, санкции против Северной Кореи предусматривают ограничения на поставки сырой нефти и продуктов переработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Ограничения против Ирана содержат запрет выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте, риалах, с использованием зарубежных счетов.