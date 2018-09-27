Победительница конкурса красоты на Украине оправдалась за свою ложь

Главная красавица Украины Вероника Дидусенко, которую на днях лишили этого титула, извинилась перед другими участницами конкурса красоты и членами жюри. Санкции в отношении девушки последовали потому, что она не рассказала о своем замужестве и наличии ребенка.

В обязательной анкете участника, которую перед конкурсом заполняют все девушки, Дидусенко скрыла эти факты, сообщает RT.

«Я хочу извиниться. Мне очень жаль. Я не рассказала о том, что является смыслом моей жизни. Это мой маленький сын, которого я очень люблю», - сказала Дидусенко.

Согласно требованиям к участницам конкурса красоты, девушки должны быть не замужем и не иметь детей. Ранее Вероника Дедусенко назвала эти требования унизительными и дискриминационными.