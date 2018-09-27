Столб пламени до небес: страшный пожар в крупнейшем банке на Ближнем Востоке попал на видео

В национальном банке Кувейта - одном из крупнейших банков на Ближнем Востоке - произошел крупный пожар. Видео опубликовано в Сети. На кадрах виден черный столб дыма, который поднимается до верхних этажей здания. Из окон также валит густой дым.

300-метровая высотка расположена в финансовом квартале столицы.

Две с половиной тысячи человек эвакуированы. На месте работают спасатели.

Отмечается, что здание было еще не достроено, поэтому в нем находились только рабочие. Всех удалось вовремя вывести. По предварительным данным, никто не пострадал.