В Госдуме оценили заявление главы МИД Австралии о расследовании гибели MH17

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что России надо надеяться на благоразумие следственной группы и всего мирового сообщества в расследовании крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью RT.

Он напомнил, что Министерство обороны России не раз доказывало, что ракета была украинской, поскольку ее поражающие элементы более старого выпуска. По словам Красова, такие ракеты стоят на вооружении Украины, а в России более современные оружие и военная техника.

Ранее глава австралийского внешнеполитического ведомства Мариза Пейн обрушилась с критикой на российские власти. Она была возмущена тем, что Москва якобы игнорирует выводы международной следственной группы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

Российская сторона неоднократно заявила о своей непричастности к крушению самолета, в котором погибли 300 человек. Был проведен ряд натуральных испытаний, предоставлены исчерпывающие документальные свидетельства, подтверждающие украинскую принадлежность зенитных систем, сбивших лайнер в небе над юго-востоком страны.

Во время специального брифинга в Министерстве обороны РФ 17 сентября были показаны документы, которые доказывают принадлежность ЗРК «Бук», при помощи которого и был сбит рейс MH17 17 июля 2014 года, Украине.

«Достоверно установлено, что двигатель ракеты и сопловой блок к нему, продемонстрированные совместно со следственной группой, являлись составной частью ЗРК "Бук", который был поставлен в декабре 1986 года в 223-ю зенитную ракетную бригаду, дислоцированную в Украинской ССР», - констатировал в ходе специального брифинга МО начальник Главного ракетного-артиллерийского управления ВС РФ Николай Паршин.

Он подчеркнул, что представители совместной группы по крушению MH17 могут ознакомиться с предоставленными МО РФ документами, если пожелают.