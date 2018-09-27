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Стали известны новые требования к регистрации автомобилей

Ян Брацкий
16:08 27.09.2018
Новые правила регистрации автомобилей вступают в силу 6 октября.
Стали известны новые требования к регистрации автомобилей
Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Министерство внутренних дел России упрощает процедуру постановки автомобилей на учет. В частности, речь идет о машинах с замененным двигателем. Также вводится понятие электронного паспорта транспортного средства, сообщает портал «АвтоВести».

Новые правила позволяют оформлять автомобили с электронными ПТС, использование которых станет обязательным только через год. Владельцам традиционных, ламинированных корочек позволят сменить их на цифровые.

Новый приказ МВД упрощает процедуру согласования замены двигателя. Теперь, если силовой агрегат идентичен предыдущему и юридически чист, информацию о нем просто занесут в формуляр ПТС.

Если владельцев у машины несколько, как в случае с ее наследованием, то владельцу достаточно выдать доверенность новому собственнику, и на этом процедура согласования закончится. А поставить автомобиль на учет можно будет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Еще одно новшество касается автомобильных номеров. Теперь при снятии четырехколесного с учета их можно оставить за собой не на 180 дней, как раньше, а на 360. Номеров, которые хранятся у владельцев в настоящее время, это тоже касается.

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