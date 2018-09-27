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Политический заказ на затягивание расследования - политолог о критике МИД Австралии в адрес России по расследованию MH17

Анастасия Евдокимова
15:59 27.09.2018
Австралийский МИД выступил с заявлением о том, что Москва якобы игнорирует выводы международной следственной группы по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе.
Фото: Alexander Ermochenko Xinhua, Globallookpress

Рассчитывать на объективность расследования дела о крушении малайзийского Boeing в Донбассе не приходится. Так в комментарии «Звезде» прокомментировал критику австралийского МИД в адрес России по поводу расследования авиакатастрофы заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Политолог и военный эксперт считает, что такая тактика международного сообщества напоминает политический заказ, направленный на провокацию и обвинение России.

«Судя по заявлениям официальных представителей Австралии, тем более внешнего ведомства, о том, что мы якобы должны согласиться с теми абсурдными обвинениями, которые выдвигает против нас международная следственная комиссия по расследованию трагедии Boeing MH17 над территорией Донбасса, это просто-напросто продолжение политического заказа на затягивание расследования, обвинение в этой катастрофе ополченцев и косвенное обвинение России», - рассказал «Звезде» Кошкин.

Политолог еще раз напомнил, что международная комиссия не приняла во внимание доказательства, которые привела Россия в ходе расследования. В таком случае, по мнению эксперта, надеяться на объективность расследования просто невозможно.

«Просто идет подбор необоснованных обвинений в адрес России. А сегодня к этому процессу присоединяется еще и Австралия. Для того, чтобы обострить ситуацию в мире», - добавил Кошкин.

Ранее глава австралийского внешнеполитического ведомства Мариза Пейн обрушилась с критикой на российские власти по поводу расследования крушения рейса MH17. Дипломат возмущена тем, что Москва якобы игнорирует выводы международной следственной группы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к авиакатастрофе, унесшей жизни почти 300 человек. В доказательство этого проведен ряд испытаний, а также предоставлены исчерпывающие документальные свидетельства, подтверждающие украинскую принадлежность зенитных систем, сбивших лайнер в небе над юго-востоком страны.

Так, 17 сентября в ходе специального брифинга в Министерстве обороны РФ были продемонстрированы документы, доказывающие принадлежность ракеты ЗРК «Бук», которая сбила Boeing.

В них говорится, что двигатель ракеты и сопловой блок к нему, продемонстрированные совместно со следственной группой, являлись составной частью ЗРК «Бук», который был поставлен в декабре 1986 года в 223-ю зенитную ракетную бригаду, дислоцированную в Украинской ССР.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на юго-востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не имели технической возможности сбить воздушное судно на такой высоте.

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