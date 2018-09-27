Кот увидел свое отражение в зеркале и понял, кто он такой: видео

Домашний кот из Нью-Йорка по имени Мимо стал настоящей звездой Интернета.

Его хозяин опубликовал в своем Instagram видео, на котором домашний питомец впервые увидел в зеркале свое отражение и был шокирован этим.

На кадрах видеозаписи кот, сидя на кровати, видит себя в зеркале и начинает гладить свои уши лапами.