Кот увидел свое отражение в зеркале и понял, кто он такой: видео
Пользователи Сети по всему миру восторгаются котом, который увидел себя в зеркале.
Видео: Instagram / mimothekitten
Домашний кот из Нью-Йорка по имени Мимо стал настоящей звездой Интернета.
Его хозяин опубликовал в своем Instagram видео, на котором домашний питомец впервые увидел в зеркале свое отражение и был шокирован этим.
На кадрах видеозаписи кот, сидя на кровати, видит себя в зеркале и начинает гладить свои уши лапами.
За несколько дней видео посмотрели практически 17 тысяч человек.