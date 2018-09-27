Джулиан Ассанж ушел с поста главного редактора WikiLeaks

Джулиан Ассанж назвал имя нового главного редактора портала WikiLeaks. Им стал исландский журналист Кристин Храфнссон. При этом сам Ассанж оставит за собой должность издателя, сообщается на официальной странице портала в Twitter.

Храфнссон в команде главных интернет-разоблачителей далеко не новичок. Он курировал различные проекты в организации, в том числе связанные с юриспруденцией. А с 2010 по 2016 год журналист занимал пост официального представителя сайта.

Последние шесть лет Джулиан Ассанж находится в заточении в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывается от шведского правосудия. На родине Ассанжа обвиняют в изнасиловании. Правозащитники не раз заявляли, что в случае ареста беглеца его могут экстрадировать в США, где на главу WikiLeaks заведено многотомное дело за многочисленные разоблачения.