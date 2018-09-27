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У работников появился еще один выходной

Екатерина ГАБЕЛЬ
15:45 27.09.2018
При этом за людьми сохраняются их зарплата и место. Законопроект сегодня был принят в третьем, окончательном чтении.
У работников появился еще один выходной
Фото: Simon Belcher, imagebroker.com

Работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры теперь получат два дополнительных выходных дня для прохождения диспансеризации. Заработок и должность за ними сохранятся. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума.

Остальным работникам будет выделен один рабочий день раз в три года для медобследования. Чтобы получить этот день отгула, нужно будет подать письменное заявление на имя начальника, при этом день тоже нужно заранее согласовать.

Предложение предоставлять работникам дополнительные дни для прохождения диспансеризации озвучил президент России Владимир Путин в своем послании к гражданам 29 августа.  

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