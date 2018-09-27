Украина ввела санкции против трех российских компаний

Украина ввела санкции против российских предприятий «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газгольдер» за сотрудничество с компаниями, расположенными в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в четверг сообщила Служба безопасности Украины.

Согласно данным ведомства, эти компании заключили соглашения с транспортными предприятиями, работающими на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. На основании этих договоров происходит «систематическое незаконное перемещение грузов через закрытие пунктов пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни».

В СБУ добавили, что санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзитов ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.