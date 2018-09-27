И так сойдет: солдат НАТО отправили на учения в Норвегию без зимней формы

Суровый климат Норвегии обезоружил бойцов Вооруженных сил Нидерландов. Бравые солдаты из Амстердама прибыли туда на тактические учения НАТО «Единый трезубец - 2018». В общей сложности приехала тысяча военных. Единства не вышло, так как прибывшим подразделениям забыли купить зимнюю форму, сообщает местная газета Aftenposten.

Чтобы хоть как-то оправдать свою поездку, военные спешат самостоятельно закупить теплую одежду в норвежских магазинах. Все это возмутило пресс-секретаря Министерства обороны Нидерландов Барбару Виссер. Глава оборонного ведомства выступила в парламенте страны.

«Военнослужащие, участвующие в учениях в октябре-ноябре этого года, не должны оплачивать униформу из своего денежного довольствия. Каждому необходимо выплатить аванс в размере одной тысячи евро», - потребовала Виссер.

Военные оправдываются, сваливая всю вину на метеорологов, которые не предупредили силовиков о грядущем понижении температуры в Норвегии.

Стратегические учения НАТО пройдут в Норвегии в октябре-ноябре. Страны - участницы альянса отправили на занятия контингент численностью более 40 тысяч военных.

Участвуют все виды вооруженных сил.