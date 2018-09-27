В Москве выпал первый снег. Видео, на кадрах которого на лобовом стекле автомобиля видны осадки в виде града и снега, прислали в редакцию телеканала «Звезда».

Накануне синоптики предупредили москвичей о том, что в столичном регионе ожидаются резкая смена погоды, осадки и порывистый ветер.

Сейчас в столице +10 °С. В выходные установится теплая погода, что вызвано прохождением антициклона. Осадки уже не выпадут, днем в субботу будет солнечно, температура воздуха составит +10 °С, в воскресенье может повыситься до +11... +12 °С.