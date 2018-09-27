Объем взаимных инвестиций России и Азербайджана измеряется миллиардами долларов - Путин

Отношения между Россией и Азербайджаном выстраиваются на принципах добрососедства и уважения. Об этом сегодня в Баку заявил Владимир Путин. Вместе со своим коллегой Ильхамом Алиевым он принял участие в пленарном заседании межрегионального форума, где сотни ученых и бизнесменов двух стран обсуждают совместные проекты.

Как подчеркнул Путин, именно такие связи являются важнейшей составляющей государственных отношений. Президент напомнил, что объем взаимных инвестиций двух стран измеряется миллиардами долларов.

Около четырех миллиардов долларов инвестировал в энергетические проекты в Азербайджане «Лукойл», а «Транснефть» обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу.

Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты. В частности, идет создание международного транспортного коридора «Север-Юг». Это проект Ирана, Азербайджана и России, который призван сблизить европейские и азиатские рынки. В результате этой масштабной работы строители наших стран возводят мост на реке Самур.

Перед работой на межрегиональном форуме лидеры двух стран посетили соревнования чемпионата мира по дзюдо. Вместе с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым на трибуне находился и их монгольский коллега, который в 1983 году был чемпионом мира по самбо. Несмотря на то что российская команда не смогла сегодня пробиться в финал, Владимир Путин пообщался с борцами и называл выступление сборной достойным.