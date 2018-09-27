США ничего не добились на Генассамблее ООН - Роухани

США ничего не добились на Генассамблее ООН. С таким заявлением по итогам заседания выступил президент Ирана Хасан Роухани.

«В этом году американцы ничего не добились на Генассамблее ООН», - приводит агентство ИРНА слова Роухани.

По словам иранского президента, на 73-й сессии Генассамблеи ООН Иран показал свою правоту, а США - свою беспрецедентную изоляцию.