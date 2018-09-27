Бобр был недобр: зверь оставил без света деревню на Алтае

Бобр в Алтайском крае оставил без света полторы тысячи человек. Зверь не рассчитал, что подгрызенное дерево, которое, очевидно, он рассчитывал использовать для строительства плотины, упадет на линию ЛЭП. Персонал компании «Алтайэнерго» уже вернул свет в дома жителей. На устранение последствий «бобровой диверсии» понадобилось примерно два часа.

В компании рассказали, что объяснить животным правила электробезопасности невозможно, поэтому приходится просто устранять последствия. Представители «Алтайэнерго» отметили, что они делают все возможное, чтобы защитить оборудование от животных, а жителей леса - от воздействия электричества. Уже сейчас на ЛЭП установлены специальные птицезащитные устройства.

Бобр со своим подельником аистом уже оставляли без света жителей небольшого населенного пункта в Калининградской области в 2014 году. Тогда «диверсантам» удалось вывести из строя 34 трансформатора. Из-за этого света лишились около двух тысяч человек.