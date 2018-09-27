Израиль заявил о готовности открыть единственный пограничный переход в Сирию

Израиль готов открыть единственный переход на границе с Сирией. Об этом решении заявил министр обороны страны Авигдор Либерман. Пограничный переход называется «Кунейтра», сообщает RT.

«Мы видим, что на противоположной стороне границы присутствуют полицейские Сирии и сотрудники таможни, там же работают патрули российской военной полиции. Мы готовы вернуть жизнь в нормальное русло», - сказал Либерман.

Глава оборонного ведомства также отметил, что теперь «мяч на сирийской стороне» и дальнейшие шаги Израиля будут зависеть от действий соседей.

В Нью-Йорке проходит 73-я сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принял участие в министерской встрече «Пятерки» с Ираном.