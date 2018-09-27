Ученые предупредили о смертельной опасности планшетов и смартфонов

Электронные гаджеты, которыми пользуются дети и подростки, могут стать причиной снижения активности мозга, а также способны препятствовать нормальному развитию. К такому выводу пришли ученые из Исследовательского института СНЕО.

Как уточняет The Daily Mail, в конечном итоге смартфоны и планшеты могут спровоцировать бессонницу и даже психические и нервные расстройства.

По мнению исследователей, лишь один из 20 детей применяет гаджеты исключительно по назначению, в то время как остальные сбивают свой режим из-за злоупотребления ими.

Например, среди наиболее тяжелых последствий чрезмерного увлечения Интернетом или соцсетями через гаджеты медики назвали психические расстройства, лечение которых было невозможным без серьезного вмешательства.

Опасность могут нести не только сами гаджеты, но и желание ими обладать. Так, на людей, стоящих в очереди за новинками от фирмы Apple в Москве, начались атаки. Те, кто занял место на тротуаре у входа в магазин раньше других, рассказывают о неизвестных, которые пытаются вписать свое имя в специально созданный список.