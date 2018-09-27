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Эксперт не исключил начала религиозной войны на Украине

Лина Давыдова
15:23 27.09.2018
Политолог Алексей Мартынов прокомментировал недавние высказывания Петра Порошенко, который заявил о значении получения томоса от Константинопольского патриархата. По словам эксперта, неосторожные заявления и действия украинских властей могут спровоцировать настоящую религиозную войну в стране.
Фото: Peter Seyfferth, imago stock&people, Globallookpress

Церковный раскол на Украине может привести к религиозной войне. Так полагает политолог Алексей Мартынов.

Ранее предстоятель неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил о возможном предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. На получение томоса от Константинопольского патриархата большие надежды возлагает и Петр Порошенко.

«Значение томоса выходит далеко за пределы Украины. Что это? Это падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию», - заявил недавно украинский президент во время своего недавнего послания Верховной раде. - Как велит Священное Писание, мы с вами точно не будем поклоняться чужим богам».

По мнению Мартынова, подобные неосторожные высказывания могут вызвать волну негодования среди верующих и посеять настоящую религиозную вражду.

«Это чревато серьезным расколом и религиозной войной на территории Украины. При том, что Украина перенасыщена оружием», - предположил эксперт в эфире программы «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда».

Мартынов также не исключил, что подобного рода настроениями в стране могут воспользоваться и украинские радикалы из запрещенного в России «Правого сектора», которые уже приступили к захватам православных церквей Московского патриархата.

«Люди, которые считают это своими местами, где они молятся, будут их защищать. В том числе с оружием в руках. И захватывать их будут с оружием в руках», - выразил свое мнение эксперт.

На данный момент одной из самых крупных православных церквей Украины является Украинская православная церковь Московского патриархата. Она подчиняется Русской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь сейчас находятся в неурегулированном каноническом статусе.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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