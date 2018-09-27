Путин и Алиев посетили чемпионат мира по дзюдо в Баку

Президент России Владимир Путин посетил чемпионат мира по дзюдо, который проходит в столице Азербайджана.

Российский лидер наблюдал за противостоянием спортсменов из ложи для почетных гостей вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Отметим, что 27 сентября - последний соревновательный день мирового первенства по дзюдо.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Баку, где он встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также выступит на пленарном заседании межрегионального форума двух государств.