Путин и Алиев посетили чемпионат мира по дзюдо в Баку
Президент России находится в Азербайджане с рабочим визитом.
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин посетил чемпионат мира по дзюдо, который проходит в столице Азербайджана.
Российский лидер наблюдал за противостоянием спортсменов из ложи для почетных гостей вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой.
Отметим, что 27 сентября - последний соревновательный день мирового первенства по дзюдо.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Баку, где он встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также выступит на пленарном заседании межрегионального форума двух государств.