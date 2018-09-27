Минтруд опроверг информацию об отказе от термина «инвалид»

Министерство труда и соцзащиты не планирует отказываться от термина «инвалид» в нормативно-правовых актах. Пресс-служба ведомства опровергла информацию, ранее появившуюся на станицах издания «Известия», о том, что в будущем планируется полностью изъять данный термин из обращения.

«В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия "инвалид" без намерения отказаться от применения термина "инвалид" в законодательстве», - говорится на официальном ресурсе Минтруда.

Данные меры направлены исключительно на кооперацию усилий государства и гражданского общества по содействию инвалидам.

Это положение законодательства, наряду с другими предложениями, будет прорабатываться в 2019-2020 году. К обсуждению привлекут экспертные и научные сообщества по делам инвалидов, уполномоченных по правам человека и по правам ребенка, а также общественные организации людей с ограниченными возможностями.