Медведев призвал повысить пенсии за счет вырученных от пенсионной реформы средств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все деньги от мер по повышению пенсионного возраста в РФ следует направить на обеспечение роста пенсий выше инфляции. С таким сообщением он выступил на заседании правительства, которое состоялось в четверг, 27 сентября.

«Они (деньги - прим. ред.) должны позволить уже с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тысяч рублей», - подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно, что Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.