Создание базы США в Польше может стать нарушением соглашения между Россией и НАТО - МИД РФ

Создание американской военной базы в Польше может считаться нарушением Основополагающего акта Россия - НАТО. Такое мнение высказал глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин.

Как напомнил дипломат, страны Североатлантического альянса обязались не размещать дополнительные боевые силы на территории новых государств - членов НАТО.

«Это может быть очень серьезным нарушением», - сказал Келин.

Представитель МИД РФ отметил, что «пока никакие решения не приняты», однако обратил внимание на то, что российская сторона предупреждает «и сам альянс, и США, и Польшу».

Ранее сообщалось, что руководитель польского военного ведомства Мариуш Блащак видит реальные шансы размещения в Польше военных баз США.

О готовности заплатить два миллиарда долларов за то, чтобы Соединенные Штаты разместили свои военные базы на территории страны, польское руководство говорило в мае этого года.