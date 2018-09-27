Великое стояние на Тверской: в очереди за новинками от Apple вспыхивают скандалы

На людей, стоящих в очереди за новинками от фирмы Apple, начались атаки. Те, кто занял место на тротуаре у входа в магазин раньше других, рассказывают о неизвестных, которые пытаются вписать свое имя в специально созданный список. Поэтому через каждый час среди собравшихся проводят перекличку, сообщает телеканал «360».

«Из очереди мы не выходим. Можно отходить, предупредив человека сзади или спереди. Потому что на очередь уже начинаются атаки. Свое место можно потерять», - рассказывает мужчина, проводящий переклички.

Среди фанатов iPhone, которые готовы стоять под дождем и на ветру ради вожделенного гаджета, есть и те, кто пришел с чисто прагматичным интересом. Они с радостью продадут свое место в длинной шеренге.

За право оказаться первым или вторым придется заплатить 400 и 380 тысяч рублей соответственно. 40 тысяч нужно выложить тем, кто хочет быть в числе первых 50 счастливых обладателей смартфона.

Те, кто расположился у самых дверей магазина на Тверской, пришли сюда еще днем в понедельник. Люди к долгому стоянию подготовились основательно. Почти у всех термос с горячим чаем и бутерброды. Кто-то даже принес палатку и спальные мешки.

Цены на новый iPhone XS стартуют от 87 990 рублей, на iPhone XS Max - от 96 990 рублей, а новый Apple Watch обойдется свои владельцам минимум в 31 990 рублей.