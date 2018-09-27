Проклятые миры: ученые назвали спутники Марса опасными для человека и техники

Облака пыли, которые образуются вокруг лун Марса Деймоса и Фобоса, могут представлять опасность для человека и техники. К такому выводу пришли ученые из МФТИ и ИКИ РАН. По мнению одного из авторов исследования, Сергея Попеля, образование подобных пылевых облаков «связано с зарядкой пылевых частиц, их взаимодействием с заряженной поверхностью Деймоса, последующим подъемом и движением заряженной пыли».

Сейчас вокруг Марса вращаются два небольших спутника неправильной формы - Фобос и Деймос. Из-за серии неудачных сближений с ними советских и российских зондов они приобрели славу «проклятых миров». Однако исследователи не теряют надежды и именно этим спутникам отводят роль некоего плацдарма для строительства баз, на которых будут жить будущие колонизаторы Марса.

Снимки спутников Марса показывают, что оба космических тела покрыты слоем пыли. Ученые полагают, что это мелкие частицы микроастероидов и других тел. Именно это покрытие и представляет, по словам исследователей, которые приводит издание Plasma Physics Reports, главную опасность. Притяжение Фобоса и Деймоса еще меньше, чем у Луны. Пыль легко наэлектризовывается из-за взаимодействия с плазмой солнечного ветра и отталкивается от поверхности, образуя облако, состав которого ученым пока не известен. Соответственно, любая попытка посадить на эти спутники зонд или корабль приведет к образованию такого неприятного явления, а это, в свою очередь, может серьезно повлиять на работу электронной начинки роботов и космических аппаратов.

Помимо этого, ученые опасаются, что в этих облаках могут содержаться и довольно крупные частицы, которые опять же неизвестно, как будут влиять на здоровье человека. Ведь неизбежно эта пыль начнет скапливаться на скафандрах будущих исследователей Марса.