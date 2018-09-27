Британия прислала отказ на запрос РФ об оказании помощи в расследовании «дела Скрипалей»

Британия официально не будет сотрудничать с Россией по «делу Скрипалей». В МВД Соединенного Королевства ответили отказом на запрос Москвы об оказании правовой помощи в расследовании. Письмо британцы направили в российское посольство.

Ни улик, ни какой-либо другой информации России не предоставят. В Лондоне считают, что сотрудничество по делу якобы может нанести ущерб безопасности и интересам Британии. Подчеркивается, что решение об отказе принималось на самом высоком уровне.

В российской дипмиссии отметили, что такие действия не позволяют довести расследование до логического конца. По словам дипломатов, британцы, по сути, подтвердили, что не заинтересованы в установлении истины.

Тему отравления Скрипалей Великобритания подняла и в ООН. Выступая на Генассамблее, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй вновь предсказуемо обвинила Россию в причастности к этому делу.

Напомним, в марте этого года в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ, что спровоцировало крупный международный скандал. В свою очередь, в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.